CORR.FIORENTINO, Palladino, i nodi da sciogliere

Il mantra di Raffaele Palladino in questi giorni è Keep calm, mantenere la calma. Lo scrive il Corriere Fiorentino sottolineando però come qualcosa non stia funzionando nella Fiorentina capace di raccogliere un solo punto in 4 partite. La prima questione da risolvere è quella legata al modulo, perché il 3-4-1-2 non ha pagato e questo non è il momento di creare ulteriori incertezze al gruppo.

Da qui si passa all'altro grande tema: ritrovare la solidità difensiva smarrita nell'ultimo mese. Infine i giocatori da valorizzare. Gudmundsson, Pongracic e Colpani sono tre prestiti onerosi per riscatti da circa 60 milioni di euro: la priorità è recuperare tutti, soprattutto l'ex Genoa.