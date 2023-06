CORR. FIO, Da Baggio a Prandelli: ora tocca a Italiano

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Questa mattina il Corriere Fiorentino si sofferma ovviamente sulla finale di questa sera tra Fiorentina e West Ham. Tutta Firenze attende in trepidazione questa sfida. La Fiorentina aspetta da una vita un’occasione così. L’ha sognata Baggio, fermato a inizio Anni 90 da quella che sarebbe diventata la sua squadra, l’ha accarezzata Batistuta, costretto a chinare la testa davanti al Barça di Ronaldo e Figo, e l’hanno sfiorata Prandelli e Montella. Ora tocca a Italiano e alla sua squadra riprovarci, alla fine di una stagione stressante ma con in testa una pazza idea che ronza dall’estate scorsa: vincere. E regalarsi una notte indimenticabile che vale soldi, prestigio (chi vince va in Europa League) e gloria.

A Roma, in Coppa Italia, il primo tentativo è andato a vuoto, nonostante il gol immediato di Nico Gonzalez e un’ottima partenza viola. Troppo gravi gli errori difensivi e troppo grandi le occasioni sprecate nel finale per pensare di poter battere un avversario come l’Inter. Peccati di gioventù di una squadra che ha uno spirito invidiabile ma non certo l’abitudine a giocarsi trofei. Proprio dagli errori però si possono trarre insegnamenti: se presa nel verso giusto, la notte amara dell’Olimpico allora potrebbe diventare un prezioso alleato per non ripetere certe ingenuità. Un risultato positivo questa sera manderebbe il popolo viola in paradiso.