COR.SPORT, Viola-Shpendi: fattibile a gennaio per giugno

La Fiorentina è interessata a Cristian Shpendi del Cesena. Dopo l'approfondimento della notizia a cura di FirenzeViola.it, oggi torna sull'argomento il Corriere dello Sport-Stadio, che spiega come possa essere un'operazione concretizzabile più facilmente in estate, o per l'estate. Ovvero il direttore sportivo, Daniele Pradè, potrebbe decidere di chiudere il discorso a gennaio lasciando Shpendi in prestito alla sua squadra di appartenenza fino a giugno. Gli emiliani valutano il giocatore circa 15 milioni di euro e anticipare il tutto potrebbe evitare una lievitazione del costo. In procura il giocatore è seguito da un agente molto vicino alle vicende viola, Fali Ramadani, e il contratto che lega il centravanti ai bianconeri scadrà nel giugno del 2026.

Shpendi come caratteristiche è diverso rispetto al classico centravanti di peso: punta l’uomo con relativa regolarità e fa della tecnica un punto di forza non indifferente. Il suo bottino in 12 partite di Serie B recita 8 reti e a Firenze verrebbe più che volentieri, ma ad oggi è concentrato sulla sua avventura in Emilia-Romagna.