COR.SPORT, Viola forza 10: che rivoluzione a gennaio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2025

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio si parla delle tante operazioni in uscita e in entrata che la Fiorentina ha già fatto tra la sessione di mercato estiva e quella invernale tuttora in corso. Saranno almeno una decina i movimenti alla chiusura della sessione attuale, tra acquisti e cessioni, tra facce vecchie che se ne vanno dal Viola Park e facce nuove che vi entrano. Se ne sono già andati in tre (Quarta, Christensen e Kayode), Biraghi da allora è fuori rosa ed è come se se ne fosse andato, sono arrivati Valentini e Folorunsho, e siamo già a sei.

Aggiungiamo che Ikoné parte non appena viene trovata la destinazione che soddisfi lui e il club di Commisso, che Kouame ha un piede fuori dai cancelli, che Pongracic e Richardson è tutt’altro che sicuro che rimangano, che serve un vice Kayode, e se è vero com'è vero che attaccante (esterno) e centrocampista (di peso) sono diventati altre due priorità però con i tempi di realizzazione che spesso appartengono alla Fiorentina (e al 24 gennaio non sono ancora a Firenze), i dieci cambi sopra sono insomma lì sul tavolo a movimentare la vita al Viola Park e con essa il lavoro di Palladino.