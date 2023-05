COR. SPORT, Viola da applausi, trascinata da Nico

FirenzeViola.it

Così è bello, bellissimo. Perché la Fiorentina va dove merita, vola a Praga per la finale di Conference League - scrive Alberto Polverosi nel suo commento sulle pagine odierne del Corriere dello Sport - . È giusto, voluto con forza, idee, volontà, rabbia. È stata una grande Fiorentina, immensa per il cuore, stupenda per il gioco. A Praga ce l’ha trascinata Nico Gonzalez, finalmente ai livelli più alti, i livelli di un grande giocatore, con doppietta e prestazione totale. C'è stato un momento solo - prosegue il pezzo - in cui la Fiorentina si è disunita: è stato intorno al 20’ del primo tempo, quando il Basilea è uscito dalla sua metà campo per provare l’ebbrezza di un attacco. Ma c’era una squadra decisa a portare via la qualificazione per la finale. Da applausi - conclude Polverosi -.