COR. SPORT, Torreria ko, ecco quando può tornare

Il Corriere dello Sport, stamani in edicola, concede ampio spazio all’infortunio occorso a Lucas Torreira. Il centrocampista uruguaiano ieri pomeriggio ha comunicato ai tifosi di “dover rimanere fuori per un po’ di tempo”, rassicurando tuttavia sulla caparbietà dello spogliatoio viola che lui ben conosce. L’ex Samp mancherà senz’altro domenica e con grande probabilità pure mercoledì 27, con l’Udinese. La speranza è che possa rimettersi in forma in tempi da record per essere in campo a San Siro col Milan, la prossima settimana, ma non è da escludere che il giorno giusto per rivederlo in campo sia la sfida interna con la Roma, l'8.