COR. SPORT, Torna Ikoné: già pronto per domenica?

"Il ritorno di Ikoné. Italiano adesso rimette la freccia" titola il Corriere dello Sport, che analizza il rientro in gruppo a pieno regime dell'esterno francese. Assente da più di un mese causa una botta all'anca patita in un'amichevole a Newcastle, Jonathan Ikoné sarà il "nuovo acquisto" ereditato dalla pausa nazionali, in cui Jorko si è messo in mostra, tornando anche a giocare nella partita in famiglia contro la Primavera.

Buone notizie per Italiano, che in vista dell'Atalanta ritrova un suo "fedelissimo": come sottolineato dal Corriere, il tecnico viola ha dimostrato infatti di rinunciare mal volentieri all'ex Lille, impiegato l'anno scorso in 51 gare sulle 60 totali.