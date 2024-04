COR.SPORT, Ritrovi Nico, rinasce la Viola: ora serve il 10

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Corriere dello Sport-Stadio, nelle sue pagine odierne, si occupa delle condizioni di Nico Gonzalez in vista dell'imminente impegno di Coppa Italia della Fiorentina, contro l'Atalanta. Il numero 10 rimane uno dei punti di riferimento della formazione di Italiano, in grado di fare la differenza. Ma per riuscirci dev’essere al top della condizione, così da poter abbinare corsa e forza atletica che sono essenziali per esprimere le doti evidenti e riconosciute. Per battere l’Atalanta domani sera, mettere le mani su un pezzo di finale (bis) di Coppa Italia e andare mercoledì 24 a Bergamo con un vantaggio comunque significativo, a Italiano serve l’altro Nico, scrive il Corriere.

Il riferimento è al Gonzalez di inizio stagione, che fino all’infortunio realizzava sei gol in campionato (ben cinque nelle prime sette gare disputate) e tre in Conference, di cui due nel ritorno a Firenze col Rapid Vienna per ribaltare l’1-0 al passivo in Austria e accompagnare la squadra ai gironi. Quello che impegna due avversari (il marcatore diretto e chi lo raddoppia) e che ti dà una mano anche in fase di copertura, per poi scattare a mille all’ora in contropiede. Quello che ad agosto aveva spinto il Brentford a mettere fino a quarantacinque milioni sul piatto per portarlo in Inghilterra. Quello serve alla Fiorentina domani sera e in questi due mesi in cui la squadra viola si gioca tutto.