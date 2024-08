COR.SPORT, Probabili di Fiorentina-Monza. Kayode dal 1'

FirenzeViola.it

Archiviato il mercato, la Fiorentina domani scenderà in campo al Franchi contro il Monza per la terza giornata di campionato, l'ultima gara prima della consueta sosta Nazionali di inizio settembre.

Il Corriere dello Sport nelle pagine di oggi ipotizza le probabili formazioni delle due squadre. Nei viola in porta potrebbe tornare Terracciano, mentre la linea difensiva a tre è la stessa della gara di ritorno contro la Puskas Akademia. Mandragora affianca Richardson in mediana, mentre Kayode farà riposare Dodo. In attacco nessun dubbio su Kean, supportato da Colpani e Kouame.

Anche il Monza di Alessandro Nesta dovrebbe schierarsi con un 3-4-2-1 con Djuric in attacco supportato dai due trequartisti Maldini e Mota Carvalho.

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; Quarta, Pongracic, Ranieri; Kayode, Mandragora, Richardson, Biraghi; Colpani, Kouame; Kean.

MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; Izzo, Pablo Mari, Caldirola; Pedro Pereira, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Mota Carvalho; Djuric