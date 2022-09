COR. SPORT, Preoccupa Gonzalez: obiettivo Bologna

Fuori dai convocati di stasera c’è Nicolas Gonzalez, ancora indisponibile dopo le tre partite di fila di campionato (con la Juventus era in panchina ma non è stato forzato). La Fiorentina si prepara ad affrontare l’esordio europeo in Conference League ancora senza l’argentino. Come riporta il Corriere dello Sport, preoccupa la situazione legata alla tallonite, che da un allenamento all’altro manda prima buone e poi cattive sensazioni. Non corre ancora perfettamente, motivo per cui Italiano non riesce a programmare il suo rientro. L'obiettivo è ora tornare per il Bologna, ma solo se ci saranno i miglioramenti auspicati nel corso dei prossimi tre giorni. Altrimenti se ne riparlerà per la sfida con l’Istanbul Basaksehir di giovedì prossimo.