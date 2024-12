COR.SPORT, Oggi per Edo. Da Mou all'Empoli, quanto bene

FirenzeViola.it

Fiorentina-Empoli sarà la partita di Edoardo Bove. Fortunatamente stasera si torna in campo, viste le sue condizioni in miglioramento, ed è stato proprio l'ex Roma a spingere i compagni nella direzione di giocare. Fa una sintesi delle ultime ore il Corriere dello Sport-Stadio, scrivendo che la squadra è pronta a rompere il ghiaccio e che lo farà conscia di soddisfare il volere del centrocampista romano, che ieri mattina grazie all’ausilio del team manager Simone Ottaviani ha videochiamato i suoi compagni dall’ospedale per caricarli dopo l’allenamento al centro sportivo. La sua decisione ha cambiato tutto, ha dato quella forza che mancava rassicurando tutti.

Ieri ha ricevuto l'affetto e la chiamata anche di José Mourinho, suo allenatore ai tempi della Roma, ma gli sono stati vicini nuovamente - oltre, chiaramente, ai dirigenti tornati ieri pomeriggio in ospedale e ai compagni di squadra - anche il procuratore, Diego Tavano, di rientro dall’estero, ed ad un certo punto si sono presentati pure due rappresentanti dell’Empoli: Roberto D'Aversa e Alberto Grassi, rispettivamente allenatore e capitano azzurro, stasera avversari viola al Franchi. Bove non scenderà in campo, ma sarà vicino ai compagni di squadra sostenendoli attraverso messaggi e telefonate prima e dopo la partita. Una cosa è certa: lo spogliatoio è più unito che mai.