COR. SPORT, Nico-Gudmundsson: Milik sblocca tutto?

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono giornate di trattative serrate ma anche incrociate per molti club di Serie A. Su tutti, tre sembrano legati: Juventus, Fiorentina e Genoa: il Corriere dello Sport fa il quadro della situazione, con i bianconeri che cercano un esterno d'attacco per Thiago Motta. Nico Gonzalez resta il suo preferito, Commisso però ne ha bloccato la cessione. Il nodo Gonzalez ha una lettura tecnica e una economica: da una parte, infatti, la Fiorentina non vuole privarsene finché al Viola Park non sbucherà Gudmundsson; dall’altra, i 30 milioni offerti dalla Juve non sono considerati sufficienti.

Il triangolo è in realtà un cubo di Rubik perché anche il Genoa ha i suoi grattacapi: dopo aver perso Retegui, Gilardino rifiuta l’idea di un’altra cessione top e chiede almeno un centravanti.Come sbloccare questo stallo? L'idea, scrive il Corriere dello Sport, potrebbe arrivare dalla Juventus, che è disposta a parlare con Arkadius Milik e proporlo proprio a un Genoa in cerca di un nuovo attaccante, in modo da innescare finalmente il domino di mercato.