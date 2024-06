COR.SPORT, Le alternative se dovesse saltare Zaniolo

FirenzeViola.it

Prosegue senza sosta il duello a distanza tra Fiorentina e Atalanta per Nicolò Zaniolo. Come scritto questa mattina dal Corriere dello Sport-Stadio, i viola potrebbero beneficiare della grande voglia del giocatore di tornare a Firenze, città nella quale è cresciuto. Al momento però, si legge, la trattativa è in stallo, perché - come vi avevamo raccontato nella giornata di ieri - c’è discrepanza sulle cifre e la formula richieste dal Galatasaray e quelle messe sul piatto dalle due società italiane. La sensazione è che per arrivare ad una soluzione serva ancora qualche giorno, ma il calciatore, come ammesso dal procuratore, tornerà certamente in Serie A nel corso di questa sessione di mercato.

Nel frattempo la Fiorentina corre ai ripari e inizia a monitorare qualche possibile alternativa. Tra queste c’è Andrea Colpani, pupillo del tecnico campano che lo ha avuto a Monza. Nelle ultime ore però è emersa anche la pista che porta a Pontus Almqvist, tornato al Rostov dopo una buona esperienza al Lecce. La situazione però in Russia continua ad essere insostenibile per via della guerra e per questo, scrive il quotidiano, il ragazzo sarebbe pronto a svincolarsi. Su di lui ci sarebbe anche la Roma.