COR.SPORT, La carica dei centomila tifosi al Franchi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Per il Corriere dello Sport saranno circa 100mila i tifosi attesi al Franchi per le prossime tre partite di campionato contro Empoli, Juventus e Bologna, pronti a dare la carica alla squadra, che adesso ha la seria possibilità di dare forza alle proprie ambizioni sfruttando il calendario che si troverà di fronte. A queste si deve aggiungere il Cucaricki, anche se ora i tifosi sembrano focalizzati soprattutto sul campionato, dove la Fiorentina è riuscita a far bene contro quasi tutti gli avversari. Non a caso tra le due soste è riuscita ad ottenere 13 punti, meglio di qualsiasi altra squadra di serie A.

Se contro Empoli e Bologna saranno attese all’incirca 30mila persone, con la Juventus l’obiettivo è centrare il tutto esaurito dei 40mila spettatori. Un traguardo che sembra più che alla portata dato che il Franchi non ha mai vacillato nel supportare la squadra, con una media casalinga dello scorso anno pari a 32.200 spettatori, seconda soltanto a quella del 2019/20 con 35.177 nell’era Commisso. Quest’anno, nonostante sole tre gare, la media è già superiore ai 30mila ma la sensazione è che essa possa decisamente aumentare da qui a fine novembre.