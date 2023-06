COR.SPORT, L'opinione: "Italiano ricorda il 1° Prandelli"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Due giorni dopo la delusione della finale di Conference League, l'editorialista Alberto Polverosi scrive un fondo sulla stagione della Fiorentina e sul futuro di Vincenzo Italiano, al Corriere dello Sport: "Devono passare dei giorni, almeno una settimana. Bisogna raffreddare il motore, far svanire questo doloroso senso di delusione. Poi tutti capiranno quanto ha fatto la Fiorentina in questa stagione.Si giudica sempre l’episodio, mai la sostanza.La posizione espressa da Vincenzo Italiano nella conferenza stampa di Praga è da sottoscrivere e ci riporta indietro di un po’ di anni, al Prandelli/1. Con una squadra forte (Mutu, Toni, poi Gilardino) Cesare arrivava ogni anno in zona-Champions, così disse ai Della Valle: questo è il momento di crederci, di investire, di crescere, e se alziamo il livello possiamo puntare allo scudetto. Ora tocca proprio a lui, a Commisso e alla società. La Fiorentina può restare così, un’incompiuta. Oppure può... compiersi costruendo una squadra più forte".