COR. SPORT, L'opinione: "Isoliamo i tifosi fasulli"

Il collega Marco Evangelisti ha scritto un fondo sul Corriere dello Sport a proposito dell'episodio avvenuto sugli spalti del Franchi sabato sera in occasione del 4-3 dell'Inter alla Fiorentina: "Non tutti hanno aggredito il tifoso vestito da Dimarco o hanno invitato gli altri a buttarlo di sotto. Laddove invece tutti, quattro anni e mezzo dopo, si ricordano di pensare ad Astori quando scocca il tredicesimo minuto di partita. Mettiamola così, potando le figure retoriche: Firenze non merita che la sua parte peggiore diventi il tutto, nella visione di chi arriva lì a guardare una partita o a disputarla. Per quanto frustranti e talvolta dolorosi possano essere un torto arbitrale, un gol dubbio incassato all’ultimo istante, una soddisfazione stroncata. E se proprio non si può redimerla, quella parte peggiore composta da tifosi fasulli isoliamola e lasciamola fuori a rappresentare sé stessa. Questa è prassi, non retorica".