COR. SPORT, Kokorin e le prime magie con Ribery

Il Corriere dello Sport questa mattina scrive del video postato ieri dalla Fiorentina che mostrava un cross in allenamento di Malcuit a beneficio di Ribery il quale, pregevolmente, serviva Kokorin che metteva a segno. Nuovi protagonisti, idee e occasioni da rete per Prandelli che - si legge - ora può contare su altri elementi e soluzioni. I due neo arrivati non hanno mai smesso di allenarsi, neppure domenica quando gli altri hanno potuto beneficiare di un giorno libero: c'è da recuperare la forma in fretta e nell'ultima seduta entrambi hanno lavorato in parte col gruppo e in parte da soli. Il centravanti russo sta ancora aspettando il transfer e che l'inter si completi per poi essere, probabilmente, convocato. Stesso discorso per Malcuit, il quale scalpita in vista dell'Inter e che oggi alle 14 verrà presentato in conferenza stampa.