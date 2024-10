COR. SPORT, Kean che numeri: 1º in A per expected goals

FirenzeViola.it

Come riportato dal Corriere dello Sport l'impatto di Moise Kean sull'universo viola è stato fragoroso. Ci sono numeri che inquadrano al meglio non solo il periodo che sta vivendo, ma anche il tipo di calciatore che è il classe 2000. Un concetto tradotto da un dato: riguarda gli expected goals (per farla breve, i gol attesi in base alla quantità e alla qualità dei tiri presi da un calciatore) collezionati dal numero venti in viola. Per Kean sono 7,29.

Il centravanti della Fiorentina guarda dall'alto in basso Dusan Viahovic (secondo a 6,99 xG) e tutti gli altri, anche il capocannoniere Retegui (terzo a 6,13 xG). Alla settima giornata, questa classifica - che non considera gli xG generati dai rigori - ci dice, in breve, che Kean crea i presupposti per segnare più di un gol a partita. Nonostante questo inizio stagione sia comunque positivo sotto il piano dei gol (in generale 5 in maglia viola, 6 con il centro in Nazionale, un bottino non scontato visto lo score in carriera) se ci limitiamo alla Serie A, mancano quindi circa 5 gol nel conteggio.