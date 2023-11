COR.SPORT, Italiano: prime prove di 4-3-2-1. Beltran...

FirenzeViola.it

Il Corriere dello Sport questa mattina ipotizza che l’unico modo per provare a far sbloccare Nzola e Beltran è quello di farli giocare insieme, magari cambiando modulo e passando ad un 4-3-2-1, dato che Italiano ha ribadito più volte come Beltran non sia un esterno da 4-2-3-1. Un modulo che potrebbe sia dare più respiro a Nzola che sfruttare le abilità di palleggio del numero 9 argentino.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, in questi giorni il tecnico avrebbe lavorato proprio ad una soluzione che coinvolgerebbe entrambi gli attaccanti, avendoli avuti tutti e due a disposizione al Viola Park. Una mossa tattica, quella dell'albero di Natale, che riporterebbe Bonaventura nel ruolo di mezz’ala di un centrocampo a tre come sta facendo nell’Italia, affiancato da Duncan e Arthur regista basso un po’ come lo fu Torreira ai tempi.