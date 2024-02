COR. SPORT, Italiano pensa a due possibili svolte tattiche

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Se è pur sempre valido il detto "squadra che vince non si cambia", può esser vero anche il contrario: per ritrovarsi la Fiorentina ha bisogno di cambiare qualcosa e lo sa bene Vincenzo Italiano che, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport - Stadio, sta pensando a due possibili soluzioni tattiche per superare il periodo di crisi che dura da inizio 2024. La volontà è quella di sfruttare a pieno la forza offensiva dei suoi e soprattutto il buon momento di Lucas Beltran.

Per questo, Italiano sta riflettendo sulla possibilità di un doppio triangolo in attacco: gli interpreti sarebbero gli stessi, Beltran, Nico Gonzalez e Belotti, ma nel primo caso i due argentini giocherebbero sulla stessa linea, a supporto del Gallo, nel secondo invece Beltran sarebbe l'unico trequartista, con Nico e Belotti davanti. 4-3-2-1 o 3-4-1-2, al Viola Park da oggi si comincerà a provare per consolidare ulteriori varianti tattiche.