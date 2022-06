COR. SPORT, Dodô e lo Shakhtar: rebus campionato

Il Corriere dello Sport, sul fronte Dodo, scrive che lo Shakhtar Donetsk è in attesa di capire cosa deciderà la propria Federcalcio a proposito della possibile ripresa del campionato, che potrebbe tornare a svolgersi con la guerra ancora in corso: la nuova stagione potrebbe così ricominciare tra il 20 e il 24 agosto, con partite ospitate nell'ovest dell'Ucraina o in Polonia, ma se non dovesse arrivare l’ok definitivo è logico pensare che la diaspora dei calciatori della Premjer-liha proseguirà. Resta solo da capire se pure Dodo ne farà parte.