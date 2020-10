COR. SPORT, Cutrone-Kouamé, una Viola mai vista

Come riporta il Corriere dello Sport, Patrick Cutrone è pronto a indossare la prima maglia da titolare della stagione dopo gli 83 minuti messi insieme in 5 scorci di gara in campionato. L'ex Milan sarà in coppia con Christian Kouamé, per un tandem offensivo insolito che si prefigge di spezzare la maledizione del centravanti: solo 2 gol su 10 infatti sono stati realizzati da una punta.