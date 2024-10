COR.SPORT, Champions, il sogno: la media punti è tale

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Fiorentina, c'è il bivio Champions". È il titolo che il Corriere dello Sport-Stadio, nelle sue pagine di approfondimento sulla Fiorentina, dedica ai viola in vista della gara col Genoa. Il quotidiano rimarca una suggestione, quella appunto legata alla massima competizione europea, che dalle parti di Firenze viene cullata sempre di più come un sogno, e con le prossime due partite che ora, con i risultati appena conquistati e una striscia di cinque vittorie di fila tra campionato (4) e Conference (1), non possono essere considerate due gare qualsiasi.

Sono due trasferte che rappresentano non più soltanto esami per una squadra capace di conquistare tredici punti nelle ultime cinque di campionato - battendo tra le altre Lazio, Milan e Roma e segnando undici gol subendone solo due -, quanto piuttosto la ricerca di conferme che vadano ad aggiungere certezze a certezze. Poi da lì, eventualmente, a pensieri di Champions. Ma adesso sono i numeri ad aver spostato l’attenzione su qualcosa che non sia il miglioramento generico dell’ottavo posto per dare l’attacco all’Europa League - quello sì obiettivo dichiarato pur se sotto voce -, anche perché rimanda al traguardo sempre desiderato da Commisso praticamente fin dall’acquisizione del club nel giugno 2019. Significa in linea di massima arrivare tra le prime cinque in campionato, che non è mai risultato banale. Il calcolo però è attualissimo: con con la media attuale di 1,77 punti a partita, la Fiorentina ha una proiezione finale di oltre 67 punti finali. Significa che ci si può puntare.