COR. SPORT, Bove, non sono a Firenze di passaggio

Edoardo Bove, nella conferenza stampa di presentazione alla Fiorentina nella giornata di ieri, ha chiarito che il suo arrivo a Firenze non è una soluzione temporanea né un'occasione per mettersi in mostra per poi spazio altrove o tornare al suo club d'origine. Come riportato anche dal Corriere dello Sport, Bove ha espresso il desiderio di puntare alla maglia azzurra, un obiettivo ambizioso che, secondo lui, potrebbe essere raggiunto proprio grazie al suo impegno con la Fiorentina, che considera la scelta migliore per il suo futuro.