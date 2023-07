COR.SPORT, Amrabat, Igor, Quarta, Ikone: le uscite viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Come riportato dal Corriere dello Sport, sono quattro i calciatori in uscita: Amrabat, Igor, Quarta e Ikone.

Il marocchino ha la precedenza rispetto agli altri, sia per il valore tecnico del calciatore, sia per quello economico. Su di lui ci sono Manchester United, Atletico Madrid e nelle ultime ore si è aggiunto l'Al Ahli dalla quale la Viola si augura di poter ricevere un'offerta che soddisfi la richiesta dei trenta milioni.

Il brasiliano è stato messo nel mirino dal Fulham ma, come per Amrabat, l'offerta non ripaga le aspettative. La Fiorentina per lasciar partire Igor chiede circa dieci milioni e in più di una squadra si è presentata alla porta ma nessuna ha messo sul piatto la cifra richiesta.

Per quanto riguarda il francese e l'argentino, non sono sul piede di partenza. C'è la possibilità però, che Quarta voglia rilanciarsi altrove, nonostante la Fiorentina lo voglia tenere. Per 10-12 milioni il difensore Viola può lasciare Firenze, soprattutto dopo una stagione così e così. Sirene arabe invece per Ikone che deve rilanciarsi dopo una stagione non brillante. La Fiorentina per lui chiede una quindicina di milioni e nessuno per ora li ha offerti.

Se qualcuno si chiedesse perché il mercato in entrata della Viola non è ancora decollato, questi sono alcuni motivi - si legge -.