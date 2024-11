COR.FIO., Viola stanca: oggi col talento per l'ultima fatica

FirenzeViola.it

L'ultima volta è finita in trionfo. Gol, gioco, spettacolo: era il 5-1 contro la Roma in una serata da sogno. Parte da questo dolce il ricordo l'articolo del Corriere Fiorentino che presenta Fiorentina-Verona, sottolineando come quella contro i giallorossi sia stata l'ultima apparizione dei viola tra le mura amiche. Era il 27 ottobre e da allora la squadra ha giocato tre gare, tutte in trasferta. Stavolta i ragazzi di Palladino sembrano un po' a corto di fiato e quando ripartiranno dopo la sosta, non si fermeranno più. Prima però c'è da compiere un ultimo sforzo, oggi contro il Verona per chiudere in bellezza questo faticosissimo ciclo di impegni.

Nel calcio gli esami non finiscono mai e la gara di oggi deve dimostrare che la Fiorentina sa andare anche oltre la stanchezza, ritrovando un pizzico di brillantezza che recentemente è venuta meno - si legge -. Col Verona serviranno più di tutti i giocatori di talento come Kean, Beltran, Colpani e Sottil, prima di godersi tutti i benefici della sosta e per godersi ancora di più una classifica che fa sognare.