COR.FIO., Viola, portafoglio gonfio: un ultimo colpo?

Spazio ai temi legati al mercato della Fiorentina sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino: come sottolinea il quotidiano, i viola oggi come oggi hanno un portafoglio gonfio come pochi. Ciò non significa che da qua a lunedì (ultimo giorno di mercato, chiusura alle 20) assisteremo ad un botto dopo l’altro. Anzi. In casa viola, al momento, si invita alla massima cautela. Eppure, qualche giorno fa, era stato Joe Barone in persona (ancor prima che la vicenda Vlahovic si sbloccasse) a rispondere «mai dire mai» a chi gli chiedeva se le operazioni entrata (dopo gli arrivi di Ikoné e Piatek) fossero finite. Lo stesso Pradè, in quella famosa intervista nella quale, di fatto, invitava la Juventus a farsi avanti per il bomber serbo, confermò quanto la società fosse pronta ad intervenire. In questi ultimi quattro giorni insomma, non vanno escluse sorprese.