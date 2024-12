COR.FIO., Vincere anche per dare un sorriso a Palladino

FirenzeViola.it

La partita di questa sera contro il Vitoria Guimaraes, scrive il Corriere Fiorentino, è una di quelle gare che portano con sé tanti significati diversi. Il primo, e più scontato: la qualificazione diretta agli ottavi di Conference. È questo l’obiettivo principale col quale la Fiorentina è arrivata in Portogallo: prendersi i punti che servono per l'accesso diretto agli ottavi, possibilmente tre per finire dall’altra parte del tabellone rispetto al Chelsea.

Poi, scrive il quotidiano, c'è anche un significato morale. Dare una vittoria a Raffaele Palladino e regalargli un sorriso al ritorno in panchina dopo la scomparsa della madre avvenuta domenica scorsa.