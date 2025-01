COR.FIO., Sogno carioca: è Luiz Henrique l'obiettivo

Il sogno sul mercato della Fiorentina si chiama Luiz Henrique e il Corriere Fiorentino analizza la situazione che potrebbe portare il talento brasiliano del Botafogo a vestire la maglia viola. Non si parla di un giocatore che spacca le porte ma di uno che sa trovarla e soprattutto sa far segnare i compagni. E mentre dal Brasile parlano di una scelta che ormai è solo in mano al calciatore, prendere Luiz Henrique sarebbe un bel segnale perché vorrebbe dire che la Fiorentina è arrivata attorno ai 25 milioni di euro di offerta. Uno sforzo enorme da finanziare anche con le cessioni di alcuni giocatori come Kouame e Ikoné.