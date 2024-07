COR. FIO., Restyling viola anagrafico con sfondo azzurro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina sta tentando di costruire una squadra più giovane e più italiana, si legge sul Corriere Fiorentino. Nella stagione 2023/2024, con una età media per partita di 26,6, la Fiorentina è stata la 6ª più "vecchia" della Serie A, dopo Inter, Lazio, Roma, Genoa e Napoli. E dopo la sforbiciata al monte ingaggi, dopo i saluti a Milenkovic, Castrovilli, Duncan e Bonaventura, quattro dei giocatori più pagati nella rosa dello scorso anno, anche un restyling anagrafico, pare pronto a divenire realtà, tra cessioni, conferme e nuovi ingressi in rosa.

La centralità del 2004 Kayode, la voglia di rilancio di due 2000 come Parisi e Kean, e poi i classe 1999, come Ranieri, per cui è già in discussione un nuovo prolungamento di contratto, e Sottil, osservato speciale di Palladino in queste prime settimane di lavoro, solo per citare alcuni esempi. Colpani sarebbe un altro italiano in maglia viola, dunque, all’interno di un trend che presenta alcuni rilievi contraddittori: se è vero che la percentuale in questione, tra i giocatori impiegati in campionato, è salita dal 37.3% della rosa del 2021/2022 al 47.2% di quella del 2023/2024, 5ª assoluta in Serie A, è anche vero che la Fiorentina è reduce, per la prima volta dal 2004, da un Europeo in cui nessun giocatore gigliato ha preso parte alla spedizione azzurra.