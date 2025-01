COR.FIO., Priorità esterno: far cassa per Luiz Henrique

© foto di pietro.lazzerini

La priorità sul mercato, per la Fiorentina, dopo aver regalato Folorunsho a Palladino, è un esterno offensivo. Ne è sicuro e lo evidenzia stamani il Corriere Fiorentino, scrivendo che la preferenza di Pradè e Goretti rimane a priori su Luiz Henrique, su cui si registrano due aspetti: quello positivo è che il giocatore ha dato priorità alla causa viola (stoppando gli interessi del Lione e della Premier), quello negativo è che le richieste del Botafogo per il suo cartellino non scendono dai 30 milioni di euro. Al momento la dirigenza di Commisso non va oltre i 20 milioni d'offerta, per questo sta cercando di far cassa. Ecco perché per Kouame prima di approfondire col Torino l’idea di scambio con Sanabria si spera nell’arrivo di offerte cash (ci pensano Cagliari, Empoli e Venezia) così come per Ikonè (che piace allo stesso Toro e al Como) la speranza è che cambi idea, e accetti le avances dei Chicago Fire.

Poi c'è Dennis Man. È lui l’alternativa più concreta e, per prenderlo, servirebbero circa 15 milioni. Forse qualcosa in meno. Il resto, come detto, può attendere. La priorità del mercato viola resta l'esterno offensivo, gli altri reparti del campo verranno puntellati solo successivamente - spiega il quotidiano -.