COR.FIO., Non è una Viola da Europa: va fuori giri

Sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino troviamo oggi l'analisi del momento della Fiorentina, alla luce del brutto ko in rimonta di sabato contro l'Empoli. Come spiega il quotidiano, ad oggi i viola non sembrano avere i numeri tornare in Europa, anche se il progresso rispetto al recente passato resta enorme. La Fiorentina (con 21 punti contro i 14 di dodici mesi fa) resta sul podio delle squadre maggiormente migliorate rispetto all’anno scorso. Una crescita esponenziale ma non sufficiente per centrare il bersaglio grosso. Vlahovic e compagni viaggiano a 1,5 punti a partita che, su 38 giornate, significa chiudere a quota 57. La stessa toccata da Stefano Pioli nel 2017/2018 e che valse l’ottavo posto finale. L’appellativo di «ottava sorella» con la quale molti addetti ai lavori hanno battezzato la Fiorentina sembra essere particolarmente azzeccato. Per salire l’ultimo gradino e «tirar giù» dal piedistallo europeo una delle sette sorelle però (oltre al mercato) serve qualcosa in più e resta forte l’impressione che per viaggiare su certi ritmi i viola siano molto spesso costretti a mandare il motore fuori giri.