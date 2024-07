COR.FIO., Napoli su Amrabat. Lui vuole lo United, ipotesi nuovo prestito

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"A volte ritornano", è il titolo che propone il Corriere Fiorentino, nelle sue pagine odierne, in merito a Sofyan Amrabat. Il marocchino non è stato riscattato dal Manchester United e in questi giorni tornerà a Firenze ad allenarsi, ma solo di passaggio. Non fa parte del progetto viola e infatti non è volato in Inghilterra con la squadra di Palladino per la tournée. Come scrive il quotidiano, la Fiorentina aspetta offerte all’altezza, e l'ex Verona pensa solo al ritorno ai Red Devils. Nei giorni scorsi per esempio si è parlato di una proposta da 12 milioni arrivata dal Fenerbahçe di Mourinho mentre le ultimi voci vorrebbero il Napoli di Conte (che lo avrebbe già voluto al Tottenham) pronto a farsi avanti.

Intanto però da Manchester si aspetta. Ieri Sky Sports Uk parlava della possibilità di impostare una nuova trattativa su basi (e cifre) più basse rispetto ai 20 milioni pattuiti un anno fa, ma al momento è tutto fermo. Ad ogni modo, essendo in scadenza con la Fiorentina al 2026 e non al 2025 - come anticipato ieri da FirenzeViola.it - non ci sarebbe bisogno di un prolungamento prima di un eventuale nuovo prestito anche se, ovviamente, la Fiorentina preferirebbe monetizzare.