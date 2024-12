COR.FIO., L'opinione: "Se si alza il livello del gioco"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

"Si parla di calcio ma sembra una partita di tennis. Con la differenza rispetto al passato che, mentre Dario Nardella sembrava palleggiare contro il muro, oggi Sara Fuanro ha trovato nella Fiorentina una compagna avversaria che le chiede di alzare il livello del gioco. In sintesi: sul restyling del Franchi Rocco Commisso ha deciso di passare dalle parole all'azione". Si apre così l'editoriale a cura di Roberto De Ponti sulle colonne del Corriere Fiorentino riguardo alla partita per la ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi. Il giornalista fiorentino spiega le mosse di Commisso e i suoi obiettivi: "L'aveva preannunciato in un'intervista, l'aveva fatto capire in un paio di incontri e l'ha fatto con una mail firmata dal d.g. viola Alessandro Ferrari. Succo della missiva: siamo disponibili a metterci dei soldi, fateci sapere come e dove si deve fare. Soprattutto fateci sapere come stanno andando i lavori oggi.

[...] Ieri sera si è aperta un'altra fase. Quella in cui la Fiorentina ha ufficialmente aperto le trattative con il Comune. Cosa chiede Commisso? Conoscere i tempi, i costi, le eventuali penali. Richieste comprensibili di fronte ad un esborso che Palazzo vecchio ha sempre auspicato. Richieste che sottintendono risposte ufficiali sui punti più delicati: il cronoprogramma, i costi e il reperimento dei fondi. Funaro ha ereditato una delicata questione e non potrà dire che le cose procedono per il verso giusto. Dovrà presentarsi ad un tavolo con numeri e date chiare e non contestabili".