COR. FIO., L'input in casa viola è chiaro, serve vendere

Il Corriere Fiorentino, trattando l’argomento Nikola Milenkovic, sottolinea come l’input sia chiaro: abbassare il monte ingaggi e trovare in casa le risorse necessarie per comprare. Tradotto, vendere. Motivo per cui adesso l’addio del serbo è davvero vicino. I viola nelle ultime settimane si sono interessati a giocatori come Logan Costa del Tolosa, Martin Vitik dello Sparta Praga fino a tornare su un vecchio obiettivo come Arthur Theate, tornato di moda dopo che il suo trasferimento in Arabia è saltato. Di certo c’è che molto probabilmente Palladino vedrà cambiare anche l’unico reparto che, sul piano dei titolari, pareva già sistemato.