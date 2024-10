COR. FIO., Kouame rinnova, ma si cerca un vice-Kean

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Christian Kouame si lega per altri tre anni alla Fiorentina: è notizia di ieri il rinnovo dell'ivoriano fino al 2027. Da qui, il Corriere Fiorentino riparte analizzando anche i suoi quattro anni a Firenze: arrivato nel primo mercato invernale del tycoon americano dal Genoa per 11 milioni di euro più bonus (e il 10% sulla futura rivendita garantito ai liguri) nonostante fosse ancora fermo per l’infortunio al legamento crociato, Kouame è diventato uno dei fedelissimi di Italiano, le 133 presenze fin qui collezionate non fanno altro che confermare la sua importanza nel gruppo. Sotto il profilo realizzativo Kouame non si è rivelato esattamente uno stoccatore (in tutto sono 10 i gol in maglia viola di cui 8 in campionato, 1 in Coppa Italia e 1 in Conference League) ma se anche Palladino ha trovato il modo di mandarlo in campo in 6 delle 7 sfide di campionato, significa che il suo valore va oltre la singola guida tecnica e, in generale, la produttività offensiva rimasta sempre scarsa.

Proprio per questo, scrive il Corriere, la Fiorentina non si ferma al rinnovo del proprio numero novantanove. Di certo uno dei grandi punti di forza del nazionale ivoriano, campione d’Africa nel gennaio scorso, è quella duttilità che gli ha consentito di giocare praticamente in tutti i ruoli dell’attacco, prima punta, esterno o trequartista, ed è anche per questo che almeno fino a ora Palladino lo ha considerato la prima alternativa a Kean. Serve però indubbiamente qualcosa di altro là davanti. Nella settimana in cui l’ex Juventus ha dovuto fare i conti con la lombalgia l’opzione Kouame è rimasta l'unica percorribile, confermando come tra le priorità della dirigenza per il prossimo mercato di gennaio ci sia comunque quella d’individuare un vice Kean.