COR. FIO., Il bel gioco agli altri, ora serve la salvezza

Il Corriere Fiorentino mette in chiaro come l'obiettivo di Beppe Iachini adesso sia solo uno e cioè condurre la Fiorentina alla salvezza matematica. Il tecnico ha scelto, dunque, di puntare sulla concretezza: il bel gioco resta nel cassetto, lo tirerà fuori chi prenderà il suo posto nel prossimo campionato. In settimana l'allenatore ha provato a riallacciare il filo col lavoro che aveva lasciato, senza particolari stravolgimenti: si riparte da Vlahovic e Ribery.