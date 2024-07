COR. FIO, Franchi: l'ipotesi per il settore ospiti 'spezzato'

FirenzeViola.it

Uno dei tanti dubbi sul Franchi che verrà riguarda la collocazione dei tifosi ospiti nell'impianto durante i lavori di ristrutturazione. Prova a fare chiarezza il Corriere Fiorentino, che scrive: il nuovo Franchi in fase di ristrutturazione prevede, quindi, una capienza di 24.786 posti lordi. La normativa stabilisce che ai tifosi avversari sia riservato il 5% della capacità, quindi circa 1.200 posti, ma per questioni di sicurezza sarà chiesta una deroga alla Lega Serie A.

Durante le riunioni del Gos (il Gruppo operativo della sicurezza) in Questura — alle quali hanno partecipato forze dell’ordine, manager della Fiorentina e funzionari di Palazzo Vecchio — si è ipotizzato di dedicare ai tifosi ospiti 500 posti: 400 dovrebbero essere collocati nel «formaggino» (tra curva Ferrovia e Maratona) che un segno dei «cartografi» del Comune sbarra. Un centinaio di ospiti potrebbero, a questo punto, essere sistemati in tribuna laterale. Con la riduzione dei posti riservati agli ospiti, il cosiddetto «percorso protetto» a loro riservato potrebbe essere ridimensionato e perciò i parcheggi di Costoli e Mandela potranno tornare ospitare le auto dei residenti. In che modo? È ancora troppo presto per saperlo. Palazzo Vecchio potrebbe, tecnicamente, pensare a una deroga per le auto dei residenti oppure far valere i permessi che vengono rilasciati ai residenti in base alle aree di residenza.