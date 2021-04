COR.FIO., Drago-Skorupski: sfida col sogno Euro21

L'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino quest'oggi dedica un approfondimento a Lukas Skorupski e Bartolomiej Dragowski, i due portieri polacchi che si sfideranno domenica in una sorta di derby a distanza per portare in dote alle rispettive squadre punti salvezza. Domenica al Dall’Ara sarà dunque anche la loto sfida. Nella loro testa c’è un sogno: Euro 2021. Il problema è che due maglie su tre, per la Polonia, sembrano già occupate. Il titolare è Szczesny e alle sue spalle sembra destinato a Fabianski. Certo, le ultime indicazioni non sembrano giocare a favore del viola (il ct Sousa per le prime tre gare di qualificazione al mondiale 2022 ha portato con sé il portiere del Bologna, lasciando a casa Drago) ma nella testa di Bartlomiej però, quel sogno rimane. E lo scontro diretto di domenica può essere una buona occasione per guadagnare punti. Ad oggi, i numeri, raccontano di rendimenti molto simili tra lui e Skorupski: 96 parate per il portiere del Bologna, contro le 81 del viola. Per non parlare dei rigori: con due tiri dal dischetto parati, sono infatti i migliori del campionato.