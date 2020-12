COR.FIO., Dea-Viola tra Europa, ingaggi e fatturato

Sulle pagine de Il Corriere Fiorentino di oggi viene proposto un confronto tra la Fiorentina e l'Atalanta in termini economici, di ingaggi e di percorso fatto in campionato e in Europa nel corso degli ultimi anni: Atalanta-Fiorentina è una partita che, fino a qualche anno fa, si giocava con prospettive opposte a quelle di oggi, coi viola in alto e i nerazzurri in lotta per non retrocedere. Anno dopo anno però, il mondo si è capovolto, con la banda di Gasperini reduce da due terzi posti consecutivi e capace di entrare ininterrottamente in Europa dalla stagione 2016-17, anno dell’ultima partecipazione in Europa League della Fiorentina. Poi, il buio. Con i Della Valle prima, e con Rocco Commisso adesso. Oggi l’Atalanta ha l’undicesimo monte ingaggi della serie A, pari a 42,6 milioni di euro lordi ed è agli ottavi di Champions. Il segreto? Un società che punta su uomini di calcio e su un sistema di talent scout tra i migliori in Europa. I viola, invece, spendono per gli ingaggi circa 55 milioni di euro lordi, si tratta del settimo monte ingaggi in Italia. Il dato più clamoroso però, è quello dei fatturati. Al 31 dicembre 2019 Percassi aveva ricavi per 188 milioni mentre il fatturato viola, si ferma a poco meno di 90 milioni.