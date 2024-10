COR.FIO., Comuzzo e Ranieri ora titolari ma in estate...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Contro il Milan in campionato è stata confermata una difesa a quattro, dove a catturare l'attenzione dei tifosi è stata senza dubbio la coppia centrale: il tandem Ranieri-Comuzzo. Come approfondisce Il Corriere Fiorentino, la coppia di centrali non si distingue solo per la giovane età e la nazionalità italiana, aspetti ormai rari in Serie A, ma anche per il fatto che entrambi sono nati e cresciuti con la maglia viola addosso. Due prodotti del vivaio che, complice l'assenza dei titolari, si sono fatti trovare pronti e sono stati premiati dal tecnico viola con la titolarità.

Se per Ranieri c'è poco da stupirsi, il discorso è diverso per il classe 2005 Comuzzo, a cui è stato anche rinnovato il contratto. Pensare che, come ribadisce il quotidiano, entrambi erano vicini a partire questa estate, con Ranieri che piaceva al Napoli e Comuzzo destinato al prestito.