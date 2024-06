COR.FIO., Cambio della guardia: Italiano va via a testa alta

FirenzeViola.it

"Ce l’ha messa tutta, Vincenzo Italiano. Dalle 8 alle 20 tutti giorni al Viola Park, senza quasi concedersi pause per viversi la città e conoscere meglio i fiorentini. Quando, tre anni fa, lo chiamo Pradè per portarlo a Firenze, aveva solo un obiettivo in testa: riportare la Fiorentina in Europa e coronare il sogno di allenare nelle coppe”. È con queste parole che l’edizione odierna del Corriere Fiorentino apre con l’addio di Vincenzo Italiano dalla Fiorentina.

Un tecnico, si legge, che in questi tre anni e 162 partite, ha saputo tenere sempre la testa alta, nonostante i limiti, la poca vena realizzativa dei suoi attaccanti (ma dopo Vlahovic non ha mai avuto a disposizione un bomber), la difesa alta e lo spirito mai domo che spesso lo ha portato allo scontro con i tifosi. Da ambizioso ossessionato dalla vittoria, se ne andrà con il rimpianto delle coppe perdute e che con quella fastidiosa etichetta di perdente che, se potesse, strapperebbe via con le sue stesse mani.