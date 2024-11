COR.FIO., Calci da fermo l'arma letale della Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Nel calcio moderno fatto di statistiche, transizioni e expected goal, la Fiorentina ha trovato un'arma all'apparenza più semplice per fare male agli avversari: i calci piazzati. Come riporta l'edizione odierna del Corriere Fiorentino, saper sfruttare queste situazioni, dai rigori alle punizioni dirette, fino a calci d'angolo e rimesse laterali, diventa fondamentale soprattutto in gare difficili da sbloccare. In questo la formazione di Palladino fino ad adesso è stata maestra, con il primato in Serie A di 11 gol segnati su palla da fermo. Seconda in questa speciale graduatoria è l'Atalanta con 8 centri. Soprattutto nelle prime giornate questa soluzione ha letteralmente salvato la Fiorentina. Sei dei primi sette gol gigliati sono arrivati sugli sviluppi di calci piazzati. Senza soluzioni da fermo in pratica, fino alla gara contro il Milan la Fiorentina avrebbe segnato solamente un gol, la rete del momentaneo 1-2 a Bergamo di Kean.

Su 11 reti da fermo, 3 sono arrivate dal dischetto (2 Gudmundsson e una Beltran), 2 con punizione diretta (Biraghi a Parma e Cataldi a Lecce), una sugli sviluppi di una rimessa laterale (Adli contro il Milan) e ben 5 da corner. I calci d'angolo sono la vera specialità della squadra di Palladino. Dalla bandierina sono andati a segno Kean, due volte, Gosens, Quarta e l'autogol di Hummels. Il 44% delle reti sono arrivate da fermo, l'incidenza è tanta. Anche in classifica, sono sette infatti i punti portati in dote dai piazzati alla formazione toscana.