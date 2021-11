COR. FIO., Biraghi, attestato di Mancini e leadership

Il Corriere Fiorentino prende spunto dalla convocazione di Cristiano Biraghi in Nazionale per tessere le lodi del capitano viola. Oggi Biraghi è una delle colonne della squadra che si tiene stretto il settimo posto, anche perché una reale alternativa in rosa non c’è visto che Terzic ha messo insieme appena 60 minuti in 3 presenze da inizio stagione. Anche se inizialmente qualcuno non aveva del tutto condiviso la scelta di affidargli la fascia oggi tutti riconoscono a Biraghi caratteristiche da leader. La convocazione per la gara contro la Svizzera è certamente figlia delle tante defezioni cui deve far fronte Mancini, ma per il difensore si tratta di un nuovo attestato di stima dopo esser stato a lungo nel gruppo dei campioni d’Europa.