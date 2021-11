CASTRO, Vuol rompere il digiuno da gol. Col Milan...

Anche l'edizione odierna de La Nazione dedica un approfondimento a Gaetano Castrovilli e alla sua voglia di riscatto dopo mesi difficili: la prossima gara, quella col Milan, riporta alla luce un vecchio ricordo per il numero 10 dato che il suo primo centro in Serie A, "Castro" lo ha realizzato proprio a San Siro. In panchina, in quel settembre 2019, c’era Vincenzo Montella, il primo ad aver intravisto in lui il potenziale giusto, e da allora è iniziata la sua parabola. Il brutto trauma addominale subìto col Genoa due mesi fa è un ricordo, ma adesso bisogna scrivere un nuovo capitolo di storia, altrettanto importante. E poi c’è da dare la caccia ad un gol che manca da troppo tempo, dal 19 febbraio, quasi 10 mesi fa. Di fronte c’era lo Spezia (guidato proprio da Italiano) e Castrovilli, subentrando dalla panchina si inventò prima l’assist per Vlahovic e poi la rete, di sinistro. Fin qui, nei 373 minuti giocati in 8 partite, ha mandato in gol Nico Gonzalez col Torino, ma non gli basta.