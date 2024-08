GUDMUNDSSON, L'affare tra Genoa e Fiorentina si complica

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutto fatto per Gudmundsson, anzi no. Non si può parlare di un dietrofront ma di uno stallo per l'operazione che dovrebbe portare l'islandese a Firenze. I contatti tra le parti continuano ma nelle ultime ore sono sorte alcune complicanze legate a esigenze di campo del Genoa che, dopo l'uscita improvvisa di Retegui direzione Bergamo, sta pensando di non privarsi dell'altro suo gioiello.

Che la volontà di reintegrare il calciatore e rinnovargli il contratto faccia parte di una pre-tattica di mercato non è dato ancora saperlo, ma il Corriere dello Sport riporta di come, nonostante l'accordo trovato ormai da tempo tra Gudmundsson e la Fiorentina (quattro anni di contratto a 2,2 milioni più bonus) adesso il calciatore sembra meno vicino rispetto a qualche ora fa. Di sicuro è trascorso un altro giorno “senza” Albert Gudmundsson e non sarà nemmeno l’ultimo.