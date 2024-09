GUD, Tra infortunio e processo: ora la viola lo aspetta

© foto di pietro.lazzerini

Per la Fiorentina, scrive l'edizione questa mattina in edicola de La Gazzetta dello Sport, si tratta di una corsa contro il tempo per recuperare quanto prima Albert Gudmundsson. La stella del mercato estivo gigliato, ai box per un problema al polpaccio, ieri per la prima volta si è allenato con i compagni e a Bergamo potrebbe fare il suo esordio in viola. Con la sua imprevedibilità, la sua fantasia e la sua tecnica è il giocatore che più di tutti può accendere la manovra gigliata dalla trequarti in su.

Prima del rientro dalla sosta però il nuovo numero 10 viola dovrà tornare in Islanda dove lo attende il processo, riaperto dopo l'assoluzione in primo grado, per "cattiva condotta sessuale". Il giocatore si è sempre detto tranquillo ma si attende la fine del processo per chiudere completamente il caso. Palladino gli lascerà molta libertà d'azione ma anche lui dovrà rientrare in degli schemi visto che, con i tanti nuovi innesti, la squadra ha ancora bisogno di imparare a conoscersi. Inoltre il tecnico campano deve ancora capire chi possa essere il suo compagno ideale alle spalle di Kean.