GUD, Contro il Como potrebbe tornare tra i convocati

Sono passate tre settimane dall'ultima partita in maglia viola di Albert Gudmundsson. L'attaccante ha avuto un risentimento ai flessori della coscia destra al quinto minuto di gioco della sfida contro il Lecce dello scorso 20 ottobre. Da quel momento è cominciato il calvario dell'islandese che non è ancora tornato ad allenarsi con la squadra. Nel post gara contro il Verona, l'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha sottolineato come l'ex Genoa abbia subito un infortunio rognoso, ma in settimana tornerà correre e potrebbe tornare tra i convocati contro il Como.

Come riporta il Corriere dello Sport, Gudmundsson è il giocatore più importante della rosa, anche in termini economici. Se dovesse essere riscattato, potenzialmente potrebbe costare 28,5 milioni di euro, diventando la transazione più costosa della storia della Fiorentina. L'islandese percepisce anche il più alto stipendio della rosa.

Nelle poche apparizioni in maglia viola, Gudmundsson è stato decisivo: nel secondo tempo contro la Lazio ha segnato una doppietta su rigore che ha permesso ai viola di rinascere e poi contro il Milan ha segnato il gol vittoria. Gud aspetta solo il momento giusto per tornare e far incantare Firenze.