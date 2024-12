GOSENS, Stasera lo scontro sulla fascia con Conceição

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Sulla carta la sfida tra Fiorentina e Juventus ha un copione già scritto, bianconeri in possesso palla e viola con il baricentro basso pronti a ripartire. Se davanti i viola potranno fare affidamento sulla voglia di rivincita di Moise Kean e sulle qualità tecniche di Albert Gudmundsson, il quotidiano TuttoSport si concentra anche sui due terzini su cui Palladino può fare affidamento, Dodo e Gosens. Il primo rientrerà oggi dopo il turno di squalifica scontato contro l'Udinese, mentre il secondo si troverà di fronte uno dei principali pericoli della formazione avversaria: Francisco Conceicao. Motta spesso si affida alle qualità del portoghese per creare scompiglio in avanti e l'ex Atalanta dovrà essere bravo a non farsi superare.

In mezzo invece interessante il duello la coppia Adli-Cataldi e i due mediani della Juventus che saranno Locatelli e uno tra Thuram e Koopmeiners.