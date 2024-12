GOSENS, Questa sera sfida il suo passato nerazzurro

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna del quotidiano La Repubblica (Firenze) si concentra sul profilo di Robin Gosens. L'esterno sinistro questa sera al Franchi si troverà di fronte ad una sua ex squadra, l'Inter. Anche se il nerazzurro con cui ha fatto meglio in Italia è stato quello dell'Atalanta. Ecco, proprio ai fasti del suo periodo bergamasco sembra tornato il calciatore tedesco da quando è a Firenze. Arrivato nel gennaio 2022 a Milano, Gosens ha collezionato 58 presenze e 5 reti tra tutte le competizioni in un anno e mezzo con la casacca dell'Inter. Nessuna voglia di rivalsa però, il terzino gigliato ha sempre ribadito che del suo periodo meneghino ha solo bei ricordi nonostante a livello sportivo le cose non siano andate nel modo migliore.

Con la maglia viola Gosens ha già segnato 3 reti, l'ultima valsa tre punti contro il Genoa. "Contro l’Inter capiremo chi siamo, sono i favoriti per lo scudetto", aveva detto qualche giorno fa a TNT Sports. Intanto però, dopo sette vittorie di fila in Serie A, lui, e tutta la Fiorentina, proveranno ad entrare nella storia con l'ottavo successo consecutivo.